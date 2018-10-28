اعتقال رجل حاول سرقة «وثيقة ماجنا كارتا»

المصدر: لندن - رويترز

قالت الشرطة البريطانية، أول من أمس، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، للاشتباه في محاولته سرقة نسخة أصلية من وثيقة «ماجنا كارتا»، التي تعود إلى عام 1215، من كاتدرائية سالزبري بجنوب إنجلترا.

وانطلقت أجهزة الإنذار، عندما وقعت محاولة، مساء يوم الخميس الماضي، لتحطيم الصندوق الزجاجي الذي يحوي تلك الوثيقة، التي يرجع تاريخها للقرون الوسطى، والتي لا تقدر بثمن.

وقالت شرطة ويلتشير: «ألقي القبض على رجل بالأوصاف نفسها، التي قدمها الشهود للاشتباه في محاولته السرقة، وحيازة سلاح هجومي وإحداث أضرار جنائية».

وأضافت أن الوثيقة، وهي واحدة من أربع نسخ أصلية لاتزال باقية، لم يحدث لها ضرر خلال الواقعة.

و«الماجنا كارتا» واحدة من أهم المخطوطات في التاريخ الإنجليزي، وهي بمثابة ميثاق يضمن حقوق المواطنين، ويحد من سلطات ملوك القرون الوسطى التعسفية، بما يشمل ضمان الحق في محاكمة عادلة. ووافق الملك جون على وضع ختمه على الوثيقة في يونيو 1215، في رونيميد، قرب ويندسور غرب لندن، كوسيلة لإنهاء انتفاضة بارونات متمردين.