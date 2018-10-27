الرجل العنكبوت يتسلّق برجاً.. وشرطة لندن تعتقله

المصدر: لندن - رويترز

تسلّق الرجل العنكبوت الفرنسي ألان روبير، أحد أعلى مباني العاصمة البريطانية لندن، أول من أمس، من دون استخدام حبال، لتعتقله الشرطة على قمة المبنى.

واستغرق الأمر ساعة، من الرجل البالغ من العمر 56 عاماً، لتسلق برج هيرون الذي يبلغ ارتفاعه 230 متراً، في الحي المالي بالمدينة.

ومنعت الشرطة الحشود من الاقتراب، بينما كان يشق طريقه صاعداً للأعلى.

وقال روبير لـ«شبكة سكاي نيوز» قبل تسلق البرج، «لست مجنوناً.. ما أفعله قد يبدو جنونياً، لكنني لست مجنوناً».

وكانت الشرطة بانتظار روبير عندما وصل إلى قمة برج هيرون. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض عليه لتسببه في إزعاج عام، وهو محتجز حالياً.

وأخذته هوايته التي بدأها وهو في سن الـ11 إلى أكثر من 150 ناطحة سحاب في مختلف أنحاء العالم، ومنها برج خليفة في دبي، الأعلى في العالم، وبرج إيفل، ودار أوبرا سيدني. وكثيراً ما يتسلق المباني دون إذن، وسبق أن ألقي القبض عليه مرات عدة.