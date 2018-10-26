لينزي لوهان وجدت الحب في دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت والدة الممثلة الاميركية الحسناء، لينزي لوهان، إن ابنتها تعيش في الفترة الحالية قصة حب جديدة وجدية.

ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير،عن دينا لوهان القول، إن ابنتها وجدت هذا الحب في دبي، وهي سعيدة جدا.

ورفضت دينا الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحب الجديد قائلا: "لا أريد أن أتحدث كثيرا عن ذلك الامر لأنها ستقتلني! فهي فتاة مستقلة للغاية".

وكانت لينزي انفصلت في العام الماضي عن خطيبها، المليونير الروسي إيجور تاراباسوف، وهو رجل أعمال يعيش في لندن .