«الإمارات اليوم» تُشارك بـ 30 شخصاً من قرائها في «التحدي»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت صحيفة «الإمارات اليوم»، عن اختيار مجموعة من قرائها من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في تحدي دبي للياقة. وقالت مدير التسويق والعلامة التجارية في «الإمارات اليوم»، منى السميطي، اخترنا 30 فرداً من الجنسيين لتشجيعهم على خوض التحدي، وتخصيص 30 دقيقة يومياً لمدة شهر لممارسة الرياضة والمشاركة في هذا التحدي متعدد الفائدة.

وأضافت: «قبلنا تحدي دبي للياقة بكل سرور، فالمبادرة المجتمعية من شأنها التشجيع على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز نمط حياة صحي للجميع، ومن منطلق دورنا في (الإمارات اليوم) شجعنا عدداً من القراء على خوض هذا التحدي، ما يساعدهم على بناء روتين يومي حيوي، ومساهمة من جانب الصحيفة لتوفير نشاطات متنوعة يومياً سواء للمواطنين أو الوافدين، رافعين شعار (0 إلى 30)، وقد وجدنا استجابة ملحوظة».

وقالت منى السميطي «تحدي دبي للياقة له أثر إيجابي في الأفراد وعائلاتهم، ونسعى عبر صحيفة (الإمارات اليوم)، وما نملكه من تأثير في القراء إلى أن نسهم في تعزيز ثقافة اللياقة البدنية، التي دعا إليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم».

وقالت عفراء محمد، إحدى المشاركات لـ«الإمارات اليوم»: «يشرفنا أن نكون ضمن المشاركين في مبادرة تحدي دبي للياقة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجميع سكان إمارة دبي».

وقالت: «أدت دعوة سموه إلى إحداث تغيير كامل وشامل في نمط الحياة اليومي السائد عند البعض، من خلال الالتزام بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً، لتكون بذلك دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، تحقيقاً لغايات خطة دبي 2021، بأن تكون دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة».

ووعد أحد قراء «الإمارات اليوم»، ويدعى محمد مجدي، بالعمل على «أن نكون جزءاً أساسياً من قصة نجاح هذه المبادرة»، مؤكداً التزامه بالترويج لهذا الحدث وإيصال رسالته المهمة إلى أكبر عدد.

كما أعربت أحد أعضاء فريق «الإمارات اليوم»، نادية سعيد، عن سعادتها بأن تشارك في «تحدي دبي للياقة» لتشجيع الفتيات تحديداً على تبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحّة، وهو ما يتماشى مع الهدف من إطلاق هذه المبادرة الرائدة التي ستجعل دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وقال إبراهيم محمد «سعدنا بدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للمشاركة في تحدي دبي للياقة، وكانت إجابتنا نعم، مستعدون للمنافسة والتحدي. هدفنا أن نواصل جهودنا في توعية المقيمين كافة في دبي وبقية الإمارات الأخرى بأهمية الرياضة وجعلها ثقافة يومية، ومحوراً أساسياً على قائمة جدول أعمال كل فرد منهم، لدورها المهم في تعزيز أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية».