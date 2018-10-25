«أنا أحب الشارقة» تطلق «مغامرات يربوع» في معرض الكتاب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم العلامة الترويجية «أنا أحب الشارقة»، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مسابقة «مغامرات يربوع القصصية» للمرة الأولى، بهدف استكشاف مهارات الكتابة لدى الصغار، وتشجيعهم على تأليف القصص من وحي الشخصية المحببة لديهم «يربوع»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، التي تقام في الفترة من 31 الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل.

وسيتم تضمين القصة الفائزة ضمن سلسلة قصصية بطلها «يربوع»، بعدما تم إصدار أول كتاب من السلسلة تحت عنوان «من أنا» للكاتبة فاطمة شرف الدين. وتستهدف المسابقة الأطفال من عمر سبعة إلى 13 عاماً، وتشترط أن تكون القصة أصلية مستوحاة من خيال الأطفال، ويمكن للأطفال اختيار لغة الكتابة بالعربية أو الإنجليزية، وسيتوّج فائز عن كل لغة.

ومن أبرز شروط المسابقة أن تكون القصة مبتكرة، وتحتوي على عناصر القصة المكتملة من المقدمة والحبكة والنهاية، كما يشترط أن تدور حول شخصية «يربوع»، وأن تكون أماكن أو أحداث جميع القصص مرتبطة بالشارقة.

وتفتح المسابقة أبواب المشاركة أمام الأطفال، حتى الخامس من نوفمبر المقبل.