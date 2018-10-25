الجناح الوطني في بينالي البندقية: 31 أكتوبر موعد النهائي للمقترحات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجّه الجناح الوطني لدولة الإمارات الدعوة للمهتمين إلى تقديم المقترحات حول مفهوم التقييم الفني للمعرض الوطني، المقرر تنظيمه خلال دورة 2020 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، وذلك قبل 31 أكتوبر الجاري.

وقبل الموعد الأخير من تسلم طلبات المشاركة، ستتم دعوة القيّمين الفنيين المحتملين لعرض مشروعهم ومفهومهم حول المعرض الوطني الذي سيرصد جانباً مثيراً للاهتمام في المشهد المعماري والحضري في دولة الإمارات، بما يسهم في ترسيخ فهم صحيح وواضح حول الممارسات المعمارية المحلية.

ويجب أن تشمل المفاهيم والأفكار المقترحة موضوع ونهج التقييم الفني للمعرض، عبر رسالة واضحة تضع الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية والإقليمية والدولية التي تدور حول العمارة، بما في ذلك موضوعات المعارض السابقة للجناح الوطني لدولة الإمارات.

ويرحب الجناح الوطني في دعوته بجميع المواطنين الإماراتيين والمقيمين بدولة الإمارات أو المتقدمين الموجودين بالخارج، لعرض خبراتهم ومعرفتهم المحلية، سواء منفردين أو ضمن مجموعات.

المعرض سينظّم خلال دورة 2020 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية.