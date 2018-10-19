فنلندا.. مزيج غابات وبحيرات وقلاع على بحر البلطيق

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

فنلندا دولة في شمال أوروبا، لديها حدود برية مع السويد من الشمال الغربي، والنرويج من الشمال، وروسيا من الشرق، ويبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة، ولديها أفضل البرية في العالم، والكثير منها لايزال من دون تغيير منذ العصور القديمة، بما في ذلك مزيج من الغابات والبحيرات والمحيطات والمستنقعات، وكلها جميلة ورائعة.

وتعدّ قطعان الرنة الركيزة الأساسية للحياة الفنلندية والهوية الثقافية لهذا البلد، ويعيش جميع قطعان الرنة البالغ عددها 190 ألفاً تقريباً في فنلندا في منطقة لابلاند في الشمال. ومع ذلك، فإنها لاتزال تتجوّل في مناطق واسعة، بل وأحياناً على الطرقات، وفي الحدائق العامة التي تعج بالسائحين والسكان المحليين كذلك.

تقلع طائرات «فلاي دبي» يومياً من دبي إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، وتمكنت «فلاي دبي» - انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي - من بناء شبكة وجهات تصل إلى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل إلى 296 طائرة. وتغطي شبكة «فلاي دبي» أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة إلى شبه القارة الهندية.

وتعدّ هلسنكي واحدة من أفضل مدن العالم للعيش، وقد احتلت لسنوات مراكز متقدمة، بفضل مستويات التعليم المتقدمة، مع ارتفاع مستوى المعيشة، ووسائل النقل العام الجيدة، بما في ذلك القطارات والحافلات والعبّارات كذلك. وفيما يلي عدد من الوجهات التي لابد من زيارتها :

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