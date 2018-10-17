بالفيديو.. فيس بوك يطور تقنية تساعد الصم على السمع

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تعمل وحدة "Building 8" المتخصصة بتطوير التقنيات السرية في شركة "فيسبوك" على إنتاج تكنولوجيا فريدة لمساعدة فاقدي حاسة السمع، بحسب موقع "فيستي".

ويقوم فريق متخصص بقيادة الطبيب الشهير فريدي أبنوسي، بتطوير تقنية خاصة للسمع عبر الجلد ستساعد الصم، الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء جراحة لحلزون الأذن، على السماع من جديد.

وكشفت صجيفة " اندبينتد " البريطانية أن فكرة التقنية تركز على تصنيع أحزمة ذكية خاصة توضع على معصم اليد، قادرة على تحويل الأصوات إلى اهتزازت معينة يحس بها الشخص الأصم، وكذلك نقل الإشارات من المحيط وتحويلها إلى كلمات يقرأها الشخص على شاشة هاتفه أو جهازه الذكي.

ولاختبار تلك التقنية، طلبت فيسبوك من 12 متطوعا أن يخضعوا لاختبارات خاصة لتعلم اللغة الناجمة عن اهتزازاتها التي تفسر حاليًّا 39 صوتًا، وبالفعل نجح المتطوّعون بتفسير الأصوات بدقّة وصلت إلى 92%.