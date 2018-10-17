مليون درهم مكرمة سلطان القاسمي لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، والتي تبلغ مليون درهم.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان، الذي تنظمه جمعية المسرحيين، بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، بقصر الثقافة خلال شهر ديسمبر المقبل. وثمن رئيس دائرة الثقافة عبدالله محمد العويس، مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أنها «تأتي حلقة في سلسلة مكرمات متصلة، بدأت بدعم سموه المادي والمعنوي لكل الأنشطة والمهرجانات الثقافية المشجعة للمواهب، والتي تنمي فكر الإنسان وثقافته». وأضاف العويس أن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل يشهد تطوراً سنوياً بفضل ذلك الدعم، معتبراً أن «المهرجان أصبح منذ بداياته رافداً نوعياً للحركة المسرحية الإماراتية؛ فالأطفال قد كبروا، وبعضهم شكل رافداً للحركة المسرحية بالدولة عموماً والشارقة خصوصاً، وآخرون مع ذويهم تحولوا إلى قاعدة جماهيرية ملتزمة وحريصة على حضور معظم الفعاليات المسرحية، التي تقام على مدار العام في الشارقة وبقية مدن الإمارات، إذ إن المهرجان وفر فرصة لاستمرار عطاء الفرق المسرحية».

وأكد العويس أن المهرجان يدخل البهجة إلى نفوس الأطفال وأهاليهم، وكرس مناسبته نشاطاً أساسياً سنوياً على خارطة المسرح الإماراتي، وارتقى بالذائقة المسرحية. من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله، بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، مضيفاً «لم ولن يشهد التاريخ عطاءً بلا حدود للمسرح بشكل عام من لدن حاكم مثقف، كما يعطي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كل المهرجانات المسرحية، محلية كانت أم عربية»، مضيفاً هذا «الدعم شكل دافعاً أساسياً لنا كمسرحيين، للاستمرار في تجويد عطائنا الإبداعي، الموجه للأطفال قادة المستقبل».