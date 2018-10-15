«أبوسمبل» يتصدّر قائمة العجائب الفلكية السبع في مصر

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

تصدّر معبد أبوسمبل، جنوب أسوان في مصر، قائمة العجائب الفلكية السبع لمصر القديمة، التي أعلنتها الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أمس.

وتضمنت القائمة - التي اختيرت بمعرفة فريق علمي برئاسة الباحث المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بالمقصورات والمعابد المصرية القديمة، الدكتور أحمد عوض - سبعة مواقع أثرية مصرية تشهد تعامداً لأشعة الشمس في أيام محددة على مدار العام، في ظواهر فلكية لافتة.

وجاء الهرم الأكبر بالجيزة في المركز الثاني، ومعبد الكرنك في شرق الأقصر ثالثاً، ثم معبد الملكة حتشبسوت المعروف باسم «معبد الدير البحري»، في البر الغربي للأقصر رابعاً، ومعبد دندرة غرب مدينة قنا خامساً، ثم معبد هابو غرب الأقصر سادساً، وأخيراً معبد إدفو شمال أسوان سابعاً.

وقال الباحث، أحمد عوض، إن القائمة «نتاج عمل، استمر ثلاث سنوات، تضمن رصد وتوثيق الظواهر الفلكية في عمارة مصر القديمة، وما شيده قدماء المصريين من مقصورات ومعابد، وذلك بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية». وأشار إلى أن إعلان القائمة يأتي ضمن جهود تستهدف الترويج لـ«سياحة الفلك الأثري»، أو ما صار يعرف اليوم في كثير من بلدان العالم بالسياحة الفلكية.