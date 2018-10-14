«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «منتدى الجوائز العربية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك وفد من مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في «منتدى الجوائز العربية»، الذي نظّمته جائزة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، بهدف تدعيم وتطوير سبل التعاون في المجال العلمي والثقافي والتبادل المعرفي، بين مؤسَّسات الثقافة العربية المانحة للجوائز المختلفة.

وناقش المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، خلال اجتماعه مع مسؤولي الجوائز، معايير وآليات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك بحضور عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل، وعدد من ممثلي الجوائز العربية.

وتمَّ، خلال الاجتماع، استعراض القواسم المشتركة بين الجوائز العربية، وأوجه الاختلاف في ما بينها، إلى جانب بحث أهميتها في تحفيز إنتاج ونشر المعرفة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب، وإيجاد أفضل السبل لمواجهة التحديات. وفي كلمته خلال الاجتماع، قال بن حويرب: «إنَّ تأسيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جاء ترجمة للإيمان العميق لقيادتنا الرشيدة بأهمية تحفيز المعنيين بمجالات المعرفة، وتشجيعهم على الإبداع والتقدم في تطوير مسارات نقل ونشر المعرفة حول العالم، وسعياً نحو تكريم أصحاب الإسهامات المتميزة بمختلف مجالات المعرفة، والإسهام في بناء اقتصاد معرفي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية». وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها الموافقة على تأسيس منتدى الجوائز العربية، ويكون مقره «جائزة الملك فيصل»، وأن تكون الجوائز الحاضرة للاجتماع هي الأعضاء المؤسِّسة للمنتدى، والتي ستجتمع بشكل دوري.

كما أوصى المنتدى بتكوين مجلس تنفيذي، وتأسيس بوابة إلكترونية للجوائز العربية، والتعاون على تبادل المعلومات بين الجوائز، التي تعزز العمل الثقافي العربي المشترك، وتحفز المبدعين والمفكرين من أبناء الأمة العربية.