كشف خيانة زوحته بطريقة "عجيبة"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف رجل من البيرو خيانة زوجته له بطريقة " عجيبة" وغير متوقعة.

فينما كان الرجل يتصفح شوارع العاصمة البيروفية مستخدما تطبيق خرائط غوغل الذي يتيح تجولا في الشوراع والأماكن العامة شاهد بعض الصور لامرأة ترتدي ملابس شبيهة تماما بملابس زوجته، ومع بعض التدقيق اكتشف الزوج أن زوجته التي تجلس على أحد المقاعد وهي تداعب شعر شخص آخر أرخى برأسه على حضنها وكان الوضع حميميا، بحسب صحيفة Cornucopia الشعبية.

انتشرت القصة بشكل واسع بعد ان قام الزوج الغاضب بنشر قصته على " فيس بوك"، قبل ان يلجأ إلى المحاكم ليحصل على الطلاق ،خاصة ان الزوجة اعترفت بانها على علاقة مع عشيقها منذ عام 2013.