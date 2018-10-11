نقل تامر حسني الى المستشفى بسبب " وعكة صحية شديدة"

المصدر: القاهرة- الإمارات البوم

نُقل النجم المصري تامر حسني صباح اليوم إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر المصرية، بعد إصابته بوعكة صحية وصفت بـ"الشديدة جدا" لم يعرف سببها حتى الآن، لمن مقربين من الفنان لمحو إلى أن إحتمال تأثيرها على أحباله الصوتية.".

وقالت صفحة الفنان المصري الرسمية على موقع "فايسبوك" إن "تامر حسني نقل إلى المستشفى فور إصابته بوعكة صحية شديدة جدا، بعد الانتهاء من تصوير برنامج "صاحب السعادة و إحتمالات إجراء عمليه في أحباله الصوتية.