تراجع خصوبة الرجال يهدد بإنقراض البشرية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكدت دراسة حديثة أجرتها Sidney Kimmel الطبية في فيلادلفيا وعيادة الخصوبة IVIRMA، أنّ خصوبة الرجال في العالم تتراجع بشكل لافت وخطير، وتوقعت الدراسة أنّ الحياة الحديثة قد تدمر خصوبة الرجال. ويقول الباحثون إنّ النتائج يمكن أن تكون "تحذيراً للصحة العامة"، مع الإشارة إلى أنّ تناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة التمارين الرياضية وكذلك التلوث، عوامل يمكن أن تؤدي إلى تأجيج الأزمة.

وحذر الخبراء من أنّ البشرية قد تواجه خطر الانقراض، بعدما تبيّن أنّ متوسط عدد الحيوانات المنوية في البلدان الغربية قد انخفض إلى أكثر من النصف، خلال جيل واحد.

وقام الباحثون بمراقبة حوالي 120 ألف رجل من العالم وافقوا على الدخول في الإختبارات