3 عروض لـ«الناشئة» في «الدن» العمانية

المصدر: الشارقة - وام

يشارك فريق ناشئة الشارقة المسرحي بمجموعة من العروض الاحترافية بمختلف ألوان الفنون المسرحية، في مهرجان الدن العربي 2018 الذي تنظمه فرقة مسرح الدن للثقافة والفن في العاصمة العمانية مسقط.

وانطلقت أمس فعاليات نسخة المهرجان الثالثة، التي تستمر حتى 12 الجاري، تحت شعار «التسامح والسلام».

وتتمثل مشاركة الناشئة في المهرجان في تقديم ثلاثة عروض مسرحية تُعد نتاجاً لورش تدريب برنامجي «الفنون المسرحية» و«فنون العرائس وخيال الظل»، اللذين نظمتهما ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال العام الجاري، ضمن خطتها الطموحة لتعزيز مهارات أبنائها في مختلف ألوان الفنون المسرحية بمستوياتها المتقدمة، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين. وتحمل العروض الثلاثة عناوين: «المهرج» و«أيام سمنهرور» و«ليلى والذئب».