«وايلد دبي».. وثائقي عن الحياة البرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنتجت قناة «ديسكفري»، أخيراً، فيلماً وثائقياً تحت اسم «وايلد دبي»، يسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية التي تحتضنها الإمارة.

ويتوسع الفيلم ليتناول الجهود التي تبذل وفق أعلى المعايير والمقاييس النموذجية، في إطار المحافظة على المحميات التي تحتضنها الإمارة، فضلاً عن استكشافه للحياة البرية الواسعة والغنية بالرياضات التراثية المحاكية للواقع البيئي، كسباقات الهجن والصيد بالصقور، ليؤكد بدوره مدى تأثير الإرث البيئي في التزام القائمين بحماية البيئة والحياة البرية.

وسيبث الفيلم عالمياً بعد العرض الأول في الشرق الأوسط، ضمن العديد من الأسواق في أوروبا وإفريقيا وآسيا على شبكة قنوات «ديسكفري». وصرّحت القناة بأن الفيلم يستحق هذا الكم من النشر، كونه يحكي قصة من مدينة لطالما توجهت أنظار العالم نحوها.