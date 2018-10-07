10 برامج جديدة على شاشة «الإمارات» في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت قناة «الإمارات»، التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عن تفاصيل دورتها البرامجية لشهر أكتوبر، والتي تضم 10 برامج جديدة.

وقال المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في «أبوظبي للإعلام»، عبدالرحمن عوض الحارثي: «حرصنا من خلال الدورة البرامجية الجديدة على مراعاة تنوع البرامج من حيث المحتوى والموضوعات، إلى جانب انتقاء أرقى الأعمال الدرامية التي ستحظى بمتابعة كبيرة أو لقيت شعبية واسعة، لضمان تلبية احتياجات مختلف فئات الجمهور المحلية».

ومن البرامج الجديدة لقناة «الإمارات» البرنامج الفني «أصوات من الخليج»، الذي يقدم للجمهور فرصة التعرف إلى الأغاني والصور والوثائق الخاصة برحلة الأغنية الخليجية منذ خمسينات القرن الماضي، إلى جانب مناقشة وتحليل الكلمات والألحان التي تميزها. ويطل البرنامج على الجمهور مساء كل يوم جمعة، من تقديم الإعلامي خالد البدور.

كما تضم الدورة البرامجية الجديدة البرنامج الوثائقي «جابر جاسم.. رحلة الكلمة والنغم»، الذي يسلط الضوء، في 13 حلقة، على حياة الفنان الراحل جابر جاسم، ومسيرته المهنية التي أصبح من خلالها أيقونة الغناء الإماراتي برصيد بلغ أكثر من 200 أغنية في ربع قرن. كما تعرض القناة كل ثلاثاء البرنامج الوثائقي الجديد «الفضاء والمستقبل»، الذي يركز على تعريف الجمهور بأهمية قطاع الفضاء وعلومه. ويتناول برنامج «أبوظبي تترجم»، الذي يعرض كل جمعة، أهم إصدارات مشروع «كلمة» التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويهدف البرنامج الجديد الذي تقدمه الإعلامية، أميرة محمد، لإثراء المعرفة، ويستضيف البرنامج في كل حلقة الناقد والمفكر وأستاذ آداب اللغة الإنجليزية، الدكتور سعد البازعي. وتقدم قناة الإمارات برنامجها الأسري التوعوي الاجتماعي الجديد «أنا وأمي»، بأسلوب شبابي يعتمد على الواقعية، ويجمع بين العديد من الموضوعات والأنشطة الأسرية التي تهم جميع أفراد الأسرة.

وفي السياحة والترفيه، يهدف البرنامج السياحي الجديد «حلوة الإمارات» إلى التعريف بالأماكن السياحية في الدولة.

وتتيح قناة «الإمارات» فرصة جديدة لمختلف أفراد الأسرة، لاختبار معلوماتهم والفوز بجوائز قيمة من خلال برنامج المسابقات «60 ثانية». ويستضيف برنامج «اسأل مجرب» التوعوي الجديد، الذي يعرض كل أربعاء، ضيفاً يطرح موضوعاً صحياً مختلفاً لنشر الوعي بين أفراد المجتمع، والبرنامج من تقديم خليفة الدرمكي. وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة برنامجاً وثائقياً يعرض للمرة الأولى، بعنوان «من هنا مر زايد»، ويقدم مواد فيلمية توثق إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، في العديد من الدول، كل سبت واثنين وأربعاء في السابعة والنصف مساء. وتعرض قناة «الإمارات» مجموعة من المسلسلات في عروض متجددة، من بينها الدراما الاجتماعية «كلام أصفر»، وهو من بطولة هيا عبدالسلام، وفيصل بوغازي، وعبير أحمد، وصمود الكندري، ولولوه الملا. تدور أحداث المسلسل حول هوس البعض بكلام الآخرين وآرائهم، والمحاولات التي يبذلها كل فرد في المجتمع لإرضاء الناس أكثر من إرضاء نفسه، ويطرح المسلسل قضية ابتعاد الأبناء عن الأسرة بسبب التحكم والكبت، واللجوء للغرباء للحصول على الحب غير المتوفر في منازلهم.

كما تقدم القناة في دورتها الجديدة مسلسل «عزوتي»، الذي تبدأ أحداثه في حقبة التسعينات حول فتاة اسمها أمل، تعيش مع والدها المتسلط وأخواتها الثلاث، بعد وفاة والدتهن، بينما كانت أمل متعلقة بها، وتتسلسل الأحداث مع زواج الأب من امرأة ثانية وثالثة، حيث تتوالى الصراعات والتحديات التي تنعكس على جميع أفراد العائلة بأسلوب درامي وحبكة مشوقة.

المسلسل من بطولة نخبة من الممثلين بينهم: خالد أمين، وإلهام الفضالة، وفاطمة الصفي، وفرح الصراف، وهو من تأليف مريم عبدالله، وإخراج مناف عبدالله.

«الخافي أعظم»

تعرض قناة الإمارات مسلسل الدراما الاجتماعية «الخافي أعظم»، الذي تدور أحداثه في أجواء من التشويق والرومانسية، بين خمسينات وستينات القرن الماضي، حول قصة التاجر منصور وزوجته، اللذين يربيان ابنيهما حصة وسالم ومعهما ولدان آخران، بعدما كان الزوجان يعملان في بيت التاجر جاسم الذي مات في ظروف غامضة، ثم استولى منصور بالحيلة على ثروته عندما كان ولداه قاصرَين بحجة حماية حقوقهما.