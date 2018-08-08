العالم مهدد بدخول «البيت الزجاجي»

المصدر: لندن - رويترز

قال باحثون في دراسة نشرت أول من أمس، إن العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة» أو (البيت الزجاجي)، حين سيكون متوسط درجات الحرارة أعلى بمقدار ما بين أربع وخمس درجات مئوية، حتى إذا تم الوفاء بأهداف تقليص الانبعاثات بموجب اتفاق عالمي بشأن المناخ.

يأتي التقرير وسط موجة حر شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من 40 درجة مئوية في أوروبا هذا الصيف، ما تسبب في جفاف وحرائق غابات، بما في ذلك حرائق في اليونان في يوليو الماضي، أودت بحياة 91 شخصاً. ووافقت نحو 200 دولة في عام 2015 على وضع حد للارتفاع في درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو حد يعتقد أنه نقطة فاصلة بالنسبة للمناخ.