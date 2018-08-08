3 أمسيات بوليوودية في «ياس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي، يقدم موسم صيف أبوظبي 2018 عرض «بريق الهند» خلال الفترة من 16 - 18 أغسطس الجاري في قاعة دو بجزيرة ياس.

وتتخلل الحفل ثلاث ليالٍ من الاستعراضات البوليوودية الضخمة، التي تتميز بألوانها الزاهية والمبهجة، والموسيقى المفعمة بالحيوية، إضافة إلى ورش عمل فنون الطهي، وفقرات لتعلم كيفية أداء الفنون التقليدية الهندية.

ويعد عرض «بريق الهند» 2018 النسخة الأول من سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ستقدم الثقافة الهندية، لاسيما المرتبطة باحتفالات استقلال الهند، وذلك بهدف تحفيز عدد الزوار القادمين من الهند إلى أبوظبي.

وسينظم عرض «بريق الهند» حفلات موسيقية وأنشطة ترفيهية، من بينها «أمسية مع سوبر ستار» التي ستستضيف مشاهير سيلتقون مع الجمهور مباشرة، ليسردوا بعض قصصهم وذكرياتهم.

ويتضمن عرض «بريق الهند» حفلات غنائية، يحييها نجوم من بوليوود، من بينهم: شيلبا شيتي (16 الجاري)، والمغني الهندي الشهير كايلاش خير (17 الجاري)، إضافة إلى استعراضات فنية يؤديها فريق «بيت بريكرز».

كما تتضمن الأمسيات عروض فن الطهي من المطبخ الهندي. وعلى مدى الليالي الثلاث سيقدم أكثر من 50 شخصية فنية مشهورة عروضاً احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي.

مسيرة

تشهد فعاليات «بريق الهند» مسيرة هندية للاستعراضات التقليدية، تعكس جميع ثقافات البلد، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل التقليدية، التي تقدم للعائلات منصة تفاعلية للتعرف إلى ثقافة الهند، ومليئة بالترفيه في غمرة هذه الاحتفالات الثقافية المميزة.