مغامرة تحت الأمطار.. لموظفي «الشارقة للإعلام»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظّم مؤسسة الشارقة للإعلام زيارات على مدار الشهر الجاري لجميع موظفي أقسامها للغرفة الماطرة بمنطقة المجرّة بالشارقة، التي تعدّ واحدة من المرافق ذات الطابع الفني التركيبي، التي تستضيفها مؤسسة الشارقة للفنون بشكل دائم.

وتأتي مبادرة المؤسسة حرصاً منها على إثراء تجربة كوادرها الإعلامية، وفي إطار إطلاعهم على أهم المرافق الفنية والإبداعية التي تحتضنها إمارة الشارقة.

وتُعد الغرفة الماطرة التي أنجزها استوديو «راندوم إنترناشونال» البريطاني، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وبنيت على أسس فنية تعكس التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا والبيئة، إذ تتيح الغرفة لزوّارها معايشة تجربة غامرة لهطول الأمطار على نحو متواصل، فما إن يخطو الزائر إلى البهو المعتم، حتى يتم توجيهه للتنقل بشكل حذر يقوده حدسه، عبر الفضاء المعتم للأرضية التحتية، اتقاءً للأمطار المنهمرة، وأثناء التجوال في الغرفة التي تستهلك 1200 لتر من الماء النقي المعاد تدويره والمعالج ذاتياً، تقوم تحركاتهم بتشغيل أجهزة الاستشعار الحركي، التي توقف هطول الأمطار عند اكتشاف أي حركة.