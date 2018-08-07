بالفيديو.. مذيع ألماني يقدّم نشرة الطقس بـ"الجلابية"!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

صدم المذيع بيرند فوكس على قنا "RTL" الألمانية جمهور القناة بعد ظهورة مرتيدا " الجلابية" لتقديم نشرة الأخبار الجوية. وتدولت منصات التواصل الإجتماعي فيدو وصور المقدم على نطاق واسع .

وخاطب المقدم المشاهدين: "قررت أن أتأقلم مع الطقس الصحراوي، حتى تستعدوا لما ينتظرنا في الأيام المقبلة. فالهواء الساخن قادم وهو يشق الآن طريقه لنا عبر الصحراء"، بحسب موقع dw الألماني.

وتُعتبر الجلابية الزي المفضل للرجال في كثير من الدول العربية، وخاصة صعيد مصر، والسودان؛ فهي ثوب فضفاض ومناسب للمناخ الحار. تجدر الإشارة إلى أنّ درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية بألمانيا وأوروبا، وصلت في بعض المناطق ال 40 درجة مئوية.