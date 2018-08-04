«ثيو».. أفضل قط بريطاني بعد أن أنقذ مالكته من الموت

المصدر: لندن - رويترز

حصل قط أبيض يدعى «ثيو»، على لقب «قط العام» في بريطانيا، أمس، بعد أن ظل ساهراً طوال الليل على مالكته لمنعها من النوم، إثر إصابتها بجلطة دموية.

وتفوق «ثيو»، الذي نفق قبل أيام قليلة على مئات القطط، ليفوز باللقب في الحفل السنوي للجوائز الذي أقيم بفندق سافوي. وتسلمت المالكة تشارلوت ديكسون الجائزة.

وقالت ديكسون: «قال الطبيب إنني كنت مصابة بتجلط دموي، وكان أمراً جيداً أنني لم أنم (بفضل القط)، لأنه كان من المحتمل ألا أقوم بعدها». وكانت ديكسون قد قامت برعاية قطها وهو صغير، حتى تعافى من مرض خطير.

ومن القطط الأخرى الفائزة القط «آرثر»، الذي ساعد صاحبه في التغلب على مشكلات صحية ذهنية، والقط «توبي»، البالغ من العمر عامين، الذي نبه مالكه قبل إصابته بنوبة تشنجات.