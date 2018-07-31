"فيروس غامض" يهدّد بقتل 900 مليون شخص في العالم!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نبّه معهد طبي رائد في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن فيروسا خطيرا يهدد في حال لم ينجح العلماء في تطوير لقاح ناجع له بقتل نحو 900 مليون شخص في العالم، إذا . ونقل موقع "ساينس أليرت" العلمي عن المعهد، فإن الفيروس "كلاد إكس" الذي ينتمي إلى "سلالة الإنفلونزا"، يحدث أعراضا تنفسية شبيهة بتلك التي يشعر بها المريض عند إصابته بنزلة برد، لكن العلماء ما زالوا يحاولون التعرّف إليه بصورة دقيقة، بحسب "سكاي نيوز".

وتظهر أعراض الفيروس على المصاب في غضون أسبوع واحد، وتنتقل من شخص إلى آخر عن طريق السعال، ووصل عدد الإصابات به إلى 400 حتى الوقت الحالي، ولقي خمسون شخصا مصرعهم بسببه، أغلبهم في فرانكفورت الألمانية وكاراكاس الفنزويلية.

ويعاني المصابون بالفيروس "الخطير" سعالا وارتفاعا في درجة الحرارة، وفي بعض الحالات انتفاخ في الدماغ، وينتهي بهم الأمر في غيبوبة قاتلة.

وعرض مركز جونس هوبكينز للأمن الصحي في الولايات المتحدة، سيناريو محتمل لتطوّر المرض، مرجّحاً أن يقتل قرابة 10% من سكان العالم إذا لم يتم التصدي له.

ويقول من وضعوا "السيناريو المحتمل" إن الحصيلة التي تم عرضها تتسم بالتحفظ، لأنه من الممكن أن يصيب الفيروس ويحصد عددا أكبر من الضحايا في ظل غياب اللقاح.