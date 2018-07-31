البشر يقتلون 100 ألف دولفين وحوت صغيرة سنوياً

المصدر: لندن - د.ب.أ

أظهر تقرير لمنظمتين معنيتين بحماية الحيوانات البرية أن الدلافين والحيتان الصغيرة تتعرض لخطر هائل على مستوى العالم. وحسب تقرير المعهد الأميركي «أنيمال وولفار»، ومنظمة «وول آند دولفين كونزيرفيشن» البريطانية، فإن البشر يقتلون سنوياً نحو 100 ألف دولفين وحوت صغيرة. وقال الباحثون إن هذا العدد أكثر مما كان يعتقد حتى الآن. وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة من خلال تحليل أكثر من 300 دراسة والاستماع لشهود وتحليل تقارير صحافية. وقال الباحثون إن المادة التي جمعوها اعتماداً على هذه المصادر تمثل «مكتبة للرعب».

وعزا الباحثون هذا العدد الهائل من قتلى الدلافين والحيتان إلى أن هناك تزايداً في تناول لحوم الدلافين في البلدان الفقيرة رغم احتمال احتواء هذه اللحوم على مواد ضارة. وأشار معدو التقرير إلى أن لحوم هذه الحيوانات تستخدم أيضاً كطُعم لصيد الأسماك التي لم تعد تلتقط الطعم التقليدي كثيراً بسبب تزايد الصيد الجائر. وقال الباحثون إن كثيراً من البلدان لم تعد تضبط عمليات صيد الدلافين والحيتان، وإن صيد هذه الأسماك العملاقة أصبح يتم بشكل غير مشروع في كثير من الدول.