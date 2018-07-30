ما الذي يفعله شيف لبناني شهير في محتويات حاوية القمامة؟!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

آثار فيديو وصو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشيف البناني المعروف انطوان وهو يبحث في حاوية القمامة ردود فعل واستياء كبير خاصة ،وان الشيف لديه برامجة الشهيرة ووصفاته التي تحظى بمتابعات كثيرة. ويظهر في الفيديو الشيف انطوان وهو يقوم بالبحث في حاوية القمامة عن خضار ويضعها في صندوق قبل نقلها الى السيارة . وتساءل ناشطون حول مصير هذه الخصراوات، وعمّا يفعله الشيف بمحتويات حاوية القمامة.

وبعد ساعات من انتشار هذا الفيديو والصور، أكد الشيف أنه هو الشخص الذي ظهر في الفيديو قائلا أنه يقصد سوق الخضار مرّتين في الأسبوع للبحث عن الخضار المرميّة في القمامة، ويأخذها طعامًا لحيواناته في الجبل، حيث يُربّي دجاجًا وأرانب وحمام، ويزرع خضارًا بلديًّا.

يؤكّد الشيف يفتخر بما يفعله، ويقول: "أحبّ أكل البيض البلدي وأحبّ أن أطعم حيواناتي طعامًا بلديًّا ... أنا أطعم دجاجاتي القمح والذرة ولا أعطيهم أيّ فيتامينات".