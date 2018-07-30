رائحة الفم هذه .. مؤشر على مرض خطير

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يعاني البعض من رائحة فم كريهة تحاكي رائحة النشادر .. فما مدلول هذه الرائحة؟. للإجابة على هذا السؤال، نقلت وكالة انباء الألمانية "د ب أ" عن الجمعية الألمانية لطب الكلى قولها: إن رائحة الفم الكريهة، التي تحاكي رائحة غاز النشادر (أمونياك)، تعد جرس إنذار للإصابة بقصور في الكلى أو فشل كلوي وهو أمر خطير.

وأوضحت أن هذه الرائحة تبعث بسبب ارتفاع مستوى اليوريا في الجسم. وعادة ما يقوم الجسم بتصريف هذه المادة عبر البول، ولكن عندما لا تقوم الكلى بأداء وظيفتها على نحو سليم، فإن هذه المادة تصل إلى مجرى الدم ويتم استنشاقها عبر الرئة.لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الرائحة لتحديد السبب الحقيقي الكامن ورائها.