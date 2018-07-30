علماء: خطر حقيقي في معجون الأسنان

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلن علماء من جامعة تكساس الأميركية أن ثاني أكسيد التيتانيوم E171 الموجود في أنواع كثيرة من معاجين الأسنان ومستحضرات التجميل، يمكن أن يسبب الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. ونصح العلماء ضرورة التأكد من ان معجون الاسنان الذي نستخدمه خال من هذه المادة.

ويشير العلماء بحسب موقع " نوفوتسي" في مقال نشر في مجلة Chemical Research in Tpxicology إلى أن هذه المادة الكيميائية تستخدم على نطاق واسع في صناعة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، لإضفاء اللون الأبيض عليها، إضافة إلى أنها تعتبر غير ضارة للإنسان.

وأجرى العلماء دراسة بمشاركة 11 متطوعا، أخذت منهم عينات من نسيج البنكرياس، حيث اكتشف ثاني أكسيد التيتانيوم في 8 منها أصحابها يعانون من السكري من النوع الثاني، أما المتبقية فكانت خالية من هذه المادة وأصحابها أصحاء.