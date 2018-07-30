8 نصائح من أجل راحة طفلك في البيت

المصدر: حياة الحرزي - دبي

قد لا ينتبه الكثير من الآباء والأمهات، عند عملية ترتيب البيت وتنسيق ديكوراته، إلى ضرورة ترك حيز خاص لأطفالهم، قادر على أن يشعرهم بالراحة ومرونة التحرك واللهو داخل البيت. حيث إن فكرة خلق مساحة مخصصة للأبناء الصغار لها الكثير من النتائج الإيجابية، كما أن لها علاقة بالتوازن النفسي للطفل، ومدى قدرته على ممارسة النشاطات التي يرغب في ممارستها مع أقرانه وإخوته، في نطاق أسري مشترك.

الخبيرة في إحدى شركات المستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، أنري هاميلتون، تقدم أهم النصائح لخلق مساحة لعب وتعلّم رائعة للأطفال في البيت.

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