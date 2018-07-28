«أبطال عام زايد».. رحلة إلى معالم الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

زار طلاب برنامج أبطال شرطة الغد «أبطال عام زايد»، الذي تنظمه شرطة أبوظبي، مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ونصب الشهداء بواحة الكرامة، في إطار الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تعريف الطلاب بالصرحين البارزين، اللذين تمتاز بهما أبوظبي، وتهدف هذه الجولات إلى إطلاع النشء على معالم الإمارات.

وتجوّل الطلاب من «دفعتي أبوظبي والعين» في رحاب الجامع، الذي يعد إحدى أهم الوجهات الحضارية ذات الطابع الديني عالمياً، ويعكس التنوع الثقافي والفكري للمجتمع، كما تعرّفوا إلى واحة الكرامة، التي تم تشييدها تخليداً لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات.

وأعربوا عن سعادتهم بزيارة الجامع، واعتبروها تجربة جيدة، تعرّفوا خلالها إلى أنماط عمارته الإسلامية المتعددة والغنية بالتفاصيل والجماليات الهندسية، وتراثه العريق، الذي يجسّد رؤية الراحل الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وجسّدت زيارة واحة الكرامة لهم العرفان والتقدير للبطولات السامية للشهداء الذين سطّروا أعظم معاني التضحية والفداء، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، لافتين إلى أن تضحيات الشهداء أوسمة فخر على الصدور، وأنهم باقون في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

وأكد مدير إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، العميد مهنا محمد النعيمي، أهمية زيارة هذين الصرحين، في إطار البرامج التعريفية للطلبة، لاستثمار أوقاتهم بما يصقل مهاراتهم بالمعرفة الدينية والحضارية والمعمارية لجامع الشيخ زايد، والأهمية الوطنية لواحة الكرامة، التي ترمز إلى شموخ وتضحية شهداء الوطن، في ميادين الواجب والدفاع عن مكتسباته ومنجزاته.

وتولّى مدير فرع العلاقات العامة في إدارة مدارس الشرطة، الرائد محمد المحمود، اصطحاب طلاب «دفعة العين»، فيما رافق الملازم أول عبدالرحمن المربوعي، من الإدارة، طلاب «دفعة أبوظبي». ويشتمل برنامج أبطال شرطة الغد على محاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة ومبتكرة، وتدريبات ميدانية في مجالات المشاة وفك وتركيب السلاح، ورياضة السباحة وركوب الخيل، وتنظيم زيارات ميدانية لإدارات الشرطة، ومعالم بارزة في إمارة أبوظبي.