عراك بالأيدي بين طيارين عرب في قمرة القيادة وعلى ارتفاع 37 ألف قدم

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تطورخلاف بين طيارين داخل مقصورة القيادة على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية إلى عراك بالأيدي ، وكاد الأمر أن يودي بحياة 150 راكباً كانوا على متن الطائرة التي كانت وقتها على ارتفاع 37 ألف قدم . وأفاد مسافرون على متن الرحلة المرعبة لمواقع ومنصات إعلامية، أن أمن الطائرة تدخل لفك الاشتباك الذي أدى إلى تحطم أجزاء من مقصورة القيادة.

وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، في بيان لها عن قيام وزارة النقل بفتح التحقيق مع الطيارين الذين تشاجروا في الجو، وقد صدرت الأوامر سلفاً بإيقافهم عن الطيران.

وقال البيان، تم تكليف مفتش عام الوزارة بإتمام الإجراءات الأصولية بحقهم، ولن يكون هناك أي تهاون مع أي طرف، ولن تكون أمامهم أي فرصة للإفلات من العقوبات المشددة، وسيواجهون أشدها وأعنفها أقلها الحرمان من الطيران مدى الحياة