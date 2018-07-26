65 عاماً على اختراع " قاتلة الذباب".. تعرف إلى القصة؟

المصدر: برلين -د ب أ

تراجعت بشكل هائل فرص نجاة الذباب والبعوض والحشرات الشبيهة بعد تسجيل براءة اختراع للمذبة البلاستيكية قبل 65 عاما لدى الهيئة الألمانية لبراءات الاختراع.

حيث تلقى مكتب براءات الاختراع في ميونخ خطابا في ال25 من يوليو عام 1953 سجل من خلاله الألماني اريش شوم من مدينة مورهارت بولاية بادن فورتمبرج مذبته القاتلة للبعوض.

وكانت المذبة مضلعة ذات أطراف منحنية بشكل يشبه أكثر المذبات انتشارا في الوقت الحاضر، ولكن الجديد الذي لفت الأنظار لهذه المذبة لأنها لم تكن معتادة آنذاك أنها مصنوعة من البلاستيك اللين والمرن جدا "وكان الجزء الأمامي منها يصنع بشكل يشبه الشبكة بحيث يسمح بمرور الهواء عند توجيه ضربة سريعة"، حسبما جاء في تسجيل البراءة.

ربما بدا أن هذا الأمر معتادا وبسيطا، ولكنه ذو مغزى، فعندما تغلق المساحة بين المذبة والسطح الذي تقف عليه الحشرة فإن الحشرة تشعر بتيار هواء الخطر المنهمر وبذلك تتمكن من النجاة من المضرب البلاستيكي، لذلك فإن استخدام هذه المذبة في قتل الحشرات كان واعدا أكثر وفقا لمخترعها من استخدام ورقة مطوية على سبيل المثال.

غير أن شخصا سابقا لشوم اهتم بهذه المعلومة الفيزيائية بالفعل حيث قدم المواطن ألفريد هوبورن في هامبورج اختراعه عام 1949، وأكد صاحب الاختراع أن مذبته "المصنوعة على شكل نسيج شبكي من المعدن أو السلك الحديدي أو الأقمشة أو مواد أخرى يسمح بمرور الهواء ولا يترك للذباب فرصة للهروب".

وعلى الرغم من أن اختراع شوم الذي تقدم لتسجيله قبل 65 عاما إلا أنه كان إيذانا بحدوث نقلة في مذبة الذباب حيث سارع آخرون لتطوير هذه المذبة، فشركة هاوجوليت ركزت بعد سنوات من الإعلان عن الاختراع على البقعة الدموية المزعجة التي تنتج على الجدران أو الملابس عن قتل الحشرة.

وجاء في تسجيل براءة اختراع مذبة جديدة أنه تم توسيع شبكة المذبة وجعل حروفها غير حادة وذلك من أجل عدم سحق الذبابة، ثم ثبت مخترع آخر عام 1989 لوحا لاصقا على سطح المذبة وبرر ذلك بأن المذبات التقليدية يعيبها أنها تُسقط الحشرات القتيلة على الأرض ويضطر الإنسان لحمل الحشرة بيده وإزالتها "وهذا أمر غير مريح لكثير من الناس وخاصة النساء".

كما واصل مخترعون آخرون جهودهم للتخلص من بقايا الحشرة كما فعل على سبيل المثال نمساوي أواخر تسعينيات القرن الماضي حيث طور مذبة يتم بها أيضا شفط بقايا الحشرة من خلال ذراع المذبة.

بل إن اختراعا آخر تم تسجيله العام الماضي يلاحق الحشرات عند وقوفها على الستائر حيث أراد المخترعون الثلاثة من ولاية بادن فورتمبرج قتل الذباب بشيء يشبه المقص، وتتكون هذه المذبة من سطحين من الشباك وضعا أمام بعضهما البعض وينضمان لبعضهما بسرعة خاطفة لسحق الحشرات الموجودة بينهما أو اصطيادهما.