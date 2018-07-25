قتلت زوجها بالفأس... واستخدمت جثته لزراعة الكوسا!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر في الشرطة الروسية قيام امرأة بقتل زوجها السابق بطريقة بشعة، ثم قامت باستخدام الجثة كسماد لزراعة حقل من الكوسا.

وبينت التحقيقات أن أولغا ستريلاديفا، صاحبة الـ(32 عاما)، قامت بضرب عنق زوجها السابق ألكسندر مرتين بالفأس بينما كان نائما.ولم يقف الأمر حد القتل فقط، حيث قامت الزوجة بقطع جسد زوجها إربا بواسطة منشار في قبو المنزل، قبل استخدامه كسماد في حديقة منزلها التي تزرع فيها الكوسا.

واعترفت أولغا بالجريمة، وأشارت إلى أن دوافع ما قامت به "فضائح" لم تنسها لطليقها أثناء حياتهما الزوجية.

يشار إلى أن الزوج البالغ من العمر (32 عاما) اختفى أيضا لمدة 6 أسابيع، قبل أن تقوم الشرطة بالحفر في حديقة الكوسا الخاصة بمنزل أولغا، لتعثر على بقايا جثته. ومن المتوقع أن تواجه أولغا حكما بالسجن يصل إلى مدة 15 عاماً.