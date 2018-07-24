«سلامة وحمود».. القيم الوقائية لدى الأطفال بأسلوب مرح

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تواصل هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، تقديم ورشة «الوقاية والسلامة مع سلامة وحمود» للأطفال، التي تهدف إلى تثقيف الأطفال حول قواعد السلامة العامة، وذلك بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بمشاركة 50 طفلاً من مراكز الطفل بمنطقة حلوان.

وتسعى الهيئة إلى توعية الأطفال، حول أساليب الوقاية بأسلوب شائق ومرح، بمشاركة شخصياتها الكرتونية (سلامة وحمود)، إذ إن الطريق الأقصر لعقول الأطفال هو الشخصيات الكرتونية، التي تتناسب مع أعمارهم وأفكارهم، ويتسم سلوكها بالمرح، فمن خلال هذه الشخصيات يمكنك غرس القيم والقواعد التي تود الهيئة إكسابها للأطفال بكل سلاسة ومرونة.

وأشار الشيخ سيف محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، إلى أن شخصيتي «سلامة وحمود» تسهمان في ترسيخ القيم الوقائية لدى الأطفال، وتحضان على المعرفة والتعلّم بأسلوب لا يخلو من المرح والتسلية. ويضيف: نظراً لقرب الشخصيات الكرتونية إلى نفوس الأطفال، قررنا مخاطبتهم بهذه اللغة السلسة، التي تسهم بشكل فاعل في ترسيخ المعلومات والقواعد الخاصة بأمنهم وسلامتهم، لنشر الثقافة الوقائية ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال، محققاً بذلك الهدف التوعوي التي تسعى الهيئة لتحقيقه.

وأضاف: «لاقت شخصيتا (سلامة وحمود) استحساناً كبيراً من قبل مختلف الفئات العمرية في المجتمع، حيث تعد هذه الشخصيات، التي تحمل وجهاً طفولياً محلياً، بمثابة دعم وترويج للأفكار والمبادرات المتعلقة بالسلامة، لتقديم صورة جيدة، وقدوة حسنة للالتزام بقواعد السلامة».

وقالت شيخة آل علي، تنفيذي فعاليات بهيئة الوقاية والسلامة: «تتناول الشخصيتان معلومات وإرشادات وقائية منوّعة، وتحمل رسائل توعوية مهمة للأطفال، إذ تأتي الورشة سعياً لتثقيف أطفال الشارقة بقواعد السلامة في المنازل، للحدّ من الحوادث، والتقليل من الأخطار التي قد يتعرّض لها الطفل، من خلال ربط الشخصيات الكرتونية بقواعد الوقاية والسلامة، ما يساعد على ترسيخ ثقافة السلامة والوقاية لدى الأطفال، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة.