بالصور..عارضة ازياء تغامر بحياتها مع تمساح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غامرت عارضة أزياء مكسيكية بحياتها من أجل جلسة تصوير لاحدى العلامات التجارية حيث قفزت إلى بحيرة ليتم التصوير مع تمساح ضخم بري وغير مروض. و انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في صفحات الانترنت حيث ظهرت فيه العارضة وتدعى ميلودي تريفيو وقد ارتسمت الابتسامة على وجهها ولم تبد أي خوف من التمساح وأنيابه البارزة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية قام المصور كين كيفر بجولة بالقارب لمدة ساعتين ومعه تريفيو، للوصول إلى التماسيح والتقاط الصور معها، ولم تذكر الوكالة المبلغ الذي تقاضته العارضة مقابل هذه المغامرة بحيايتها.