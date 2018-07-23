الجمعة أطول خسوف للقمر منذ قرن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشهد العالم نهاية هذا الأسبوع، أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ21. وقال مركز الفلك الدولي في الإمارات، إن مدة الخسوف الكلي ليلة الجمعة (السبت) 27-28 يوليو 2018، ستبلغ ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، وكان أقصر خسوف كلي للقمر في هذا القرن قد حدث يوم الرابع من أبريل 2005، وكانت مدته أربع دقائق و48 ثانية، وسيكون العالم العربي خصوصاً المنطقة الشرقية من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الخسوف، حيث سيكون الخسوف مشاهداً بالكامل من هذه المنطقة.

وسيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 9:15 مساء بتوقيت الإمارات، فيما يبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 10:24 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 11:30 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته بعد 22 دقيقة من منتصف الليل، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 1:12 صباحاً، في حين سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 2:19 صباحاً، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 3:29 من صباح يوم السبت.