«طيارو المستقبل» يتدربون على الخروج من الطائرة تحت الماء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تدرّب طلاب مبادرة «طيار المستقبل»، التي تنظمها إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، على «الخروج من الطائرة تحت الماء»، في دورة تدريبية عملية بمركز الإمارات للتطوير الفني والسلامة في أبوظبي.

وقدم مدربون من المركز إرشادات ونصائح توعية للطلاب قبل الرحلة، وآلية تسجيل الوصول، وخطوات ومتطلبات الصعود الآمن إلى الطائرة، والإجراءات الآمنة داخل المروحية، وأهمية سترة النجاة وكيفية استعمالها في حالات الطوارئ، وإجراءات الطوارئ داخل المروحية، وطرق الهروب، والهبوط في حالات الطوارئ.

كما تم تدريبهم عملياً على أساليب الخروج من تحت الماء في حالات انقلاب المروحية، وطرق فتح النوافذ والأبواب تحت الماء.

واستمع الطلاب لشرح عن سلامة طائرات الهليكوبتر، وتقنيات البقاء على قيد الحياة في حالة وقوع حادث، والاستعداد لحالات الطوارئ في حالة سقوط طائرة مروحية، مع التركيز على أهمية اتباع الإجراءات عند الخروج من طائرة هليكوبتر تحت الماء، وتقنيات البقاء على قيد الحياة في البحر والبر، وكيفية استعمال معدات السلامة.

ونفذ الطلاب - في بيئة محاكاة سيناريو عملياً في حمام السباحة، داخل مجسم لطائرة مروحية تحت الماء - إجراءات وطرق الخروج من الطائرة تحت الماء، باتباع الإرشادات والتعليمات التي تدربوا عليها، وتقنيات البقاء على قيد الحياة، وتكلل التمرين العملي بالنجاح.