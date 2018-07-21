«شرطة السعادة».. خدمات متكاملة لجمهور «ليوا للرطب»

المصدر: ليوا - الإمارات اليوم

تشارك شرطة أبوظبي في «مهرجان ليوا للرطب 2018»، المقام حالياً في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة ويستمر حتى 28 الجاري. وأكد مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي العقيد حمدان سيف المنصوري، حرص المديرية على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة.

وأشار إلى أن مركز شرطة السعادة المتنقل يتولّى إنجاز معاملات الجمهور خلال فعاليات المهرجان لإسعادهم بتوفير أفضل الخدمات الشرطية، وهو مزود بأنظمة تقنية متطورة تمكن العاملين من أداء مهام وإنجاز المعاملات بيسر وسهولة.

وتعرف جمهور وروّاد المهرجان إلى دورية السعادة بشرطة أبوظبي، وجهودها في تحفيز السلوكيات الإيجابية والالتزام بقواعد السير والمرور، وترسيخ قيم الإيجابية، وحث السائقين على تعديل سلوكياتهم والقيادة بأمان حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. كما اطلع الزوّار على سيارة الإسعاف «المستجيب الأول» ضمن فعاليات المهرجان والمزودة بمعدات طبية وكادر طبي مؤهل لتقييم حالة المصابين، وتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث إلى حين وصول سيارة الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى. واطلع جمهور المهرجان على مهام دورية رمال، والخدمات الشرطية التي تقدمها، ومواصفاتها الفنية التي تمكنها من الوصول إلى الأماكن الرملية والصحراوية، وتقديم الخدمات إلى السكان وخصوصاً للسياح ورواد البر، ورحلات السفاري، والتخييم، والفعاليات الصحراوية.

وعرض قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات، دوريات الشرطة القديمة ومنها: سيارة الرنج روفر التراثية، وسيارة البورش الكلاسيكية التي استخدمتها شرطة أبوظبي في عام 1979، وصور قديمة تجسد مسيرة تطور شرطة أبوظبي منذ تأسيسها، وزي الشرطة القديم بما يعكس جهود الشرطة في الماضي والحاضر، لنشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.