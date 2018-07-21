«دبي للثقافة» تشارك في «الأسبوع الإماراتي الصيني 2018»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، عدداً من الفعاليات التراثية والشعبية في المبنى الجديد من السوق الصيني بمناسبة «الأسبوع الإماراتي الصيني 2018»، بهدف تقوية روابط العلاقات بين جمهورية الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

وخلال الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام وتختتم اليوم، شاركت «دبي للثقافة» بركن تراثي، وتم توزيع الهدايا التراثية على الزوار. ولإكساب الحدث طابعاً تراثياً في أجواء مرحة وسعيدة، قدمت عروض شعبية تقليدية، مثل الحربية والليوا والعيالة طوال مدة الفعاليات، حيث أسهمت في استقطاب أعداد كبيرة من زوار السوق الصيني.

وفي ركن آخر، كان ممثلو دبي للثقافة يقومون بشرح طرق إعداد القهوة العربية، إضافة إلى تقديم الضيافة العربية للجمهور، والمكونة من القهوة والتمر، للتأكيد على كرم الضيافة العربية التقليدية التي تمتاز بها الإمارات.

يذكر أن دبي للثقافة تلتزم بإثراء المشهد الثقافي، انطلاقاً من تراثها العربي، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، والمساهمة في المبادرات الاجتماعية والخيرية البنّاءة لما فيه الخير والفائدة للمواطنين والمقيمين في دبي على حد سواء.

الهيئة نظمت

عدداً من العروض

الشعبية والتراثية

في السوق الصيني