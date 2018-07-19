مفاجأة صحية: "أوميغا 3 " لا تفيد القلب كثيرا

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

منذ سنوات طويلة يسود اعتقاد بأن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة لصحة القلب لكن دراسة تحليلية جديدة وجدت أن تناولها في شكل مكملات غذائية ليس له فائدة كبيرة في الحماية من أمراض القلب.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد جمعت الدراسة بيانات من 112059 مريضا شاركوا في 79 تجربة عشوائية أصغر.

ووجد الباحثون أن تأثير المكملات التي تحتوي على الأوميجا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو التعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية.

وأفادت الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية (كوكرين لايبراري) أن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة من تناول هذه المكملات إذ أنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية. لكن الجانب السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضا مستويات ما يعرف بالكولسترول المفيد.

وتوصلت الدراسة إلى فوائد من تناول زيت الكانولا والمكسرات خاصة في منع اضطراب ضربات القلب. لكن لي هوبر كبيرة الباحثين في الدراسة وأخصائية التغذية والباحثة في كلية نوريتش للطب بجامعة إيست أنجليا في بريطانيا قالت إن التأثير محدود.

وأضافت أنه على سبيل المثال لو زاد 143 شخصا من تناول زيت الكانولا فإن واحدا منهم فقط سيتجنب هذه المشكلة الصحية. وأضافت أنه لو زاد ألف شخص الكمية التي يتناولونها من زيت الكانولا أو المكسرات فإن واحدا منهم فقط سيتجنب الوفاة بأمراض القلب أو التعرض لذبحة أو أزمة قلبية.

وقالت إن السبب هو أن "مكملات الأوميغا 3 تقلل الدهون الثلاثية وإذا طلب الأطباء من المرضى تناولها فعليهم الاستمرار في ذلك... لكن بالنسبة لبقيتنا فإن تناول الأوميجا 3 لن يحمي قلوبنا".