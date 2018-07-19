فنادق "ماريوت" تتوقف عن استخدام الشفاطات البلاستيكية في 2019

المصدر: واشنطن -رويترز

قالت ماريوت إنترناشونال إنك، أكبر سلسلة فنادق في العالم، إنها تعتزم التوقف عن استخدام شفاطات الشرب وأعواد التقليب البلاستيكية في فنادقها ومنتجعاتها في أنحاء العالم وعددها 6500.

وأضافت الشركة ومقرها ولاية ماريلاند الأميركية، أنها ستتخلص من مليار شفاط وربع مليار عود تقليب سنوياً وأنها ستوفر بدائل، منها على سبيل المثال شفاطات ورقية، بناء على طلب الزبائن.

وقال رئيس ماريوت ورئيسها التنفيذي، آرني سورنسون، في بيان أمس الأربعاء "التخلص من شفاطات الشرب البلاستيكية من أبسط الطرق التي يمكن لضيوفنا أن يساهموا بها في خفض استخدام البلاستيك عندما يقيمون معنا، وهو شيء يزداد قلقهم بشأنه ويفعلونه بالفعل في منازلهم".

وقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حملته العالمية (بحار نظيفة) التي دشنها العام الماضي أن نحو ثمانية ملايين طن من البلاستيك تجد طريقها إلى المحيطات كل عام، مما يضر بالنظام البيئي البحري.

وعلى الرغم من أن الشفاطات البلاستيكية تمثل جزءاً صغيراً نسبياً من المخلفات البلاستيكية، فمن الصعب إعادة تدويرها وكثيرا ما ينتهي بها المطاف في مكبات القمامة، حيث تتحلل بوتيرة أبطأ كثيرا من بدائلها الورقية.

وتنضم ماريوت إلى عدد متنام من شركات الضيافة التي قالت إنها ستتخلص من الشفاطات البلاستيكية.

فقد أعلنت سلسلة فنادق هيلتون في مايو أنها تعتزم التوقف عن استخدامها في 650 فندقا تديرها بنهاية هذا العام. وقالت فنادق حياة الأسبوع الماضي إنها ستتخلص منها وستوفرها حسب الطلب اعتبارا من سبتمبر.

وكانت سلسلة مقاهي ستاربكس قالت هذا الشهر إنها تعتزم التخلص من الشفاطات البلاستيكية بفروعها على مستوى العالم بحلول 2020.