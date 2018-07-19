ميركل تحتفل بعيد ميلادها الـ 64

المصدر: برلين - د.ب.أ

احتفلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بعيد ميلادها الـ64 بشكل شخصي، أول من أمس، لكن تم الاحتفال به علناً، أمس، وتلقت التهاني من مجلس وزرائها. وسلم نائب ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي، أولاف شولتس، المستشارة الألمانية باقة من الزهور، تنوعت ألوانها بين الأصفر والوردي بهذه المناسبة.

وتلقى مصفف الشعر الألماني البارز بالعاصمة برلين، أودو فالتس (‏73 عاماً)، مكالمة هاتفية من عميلة مميزة سجلت نفسها «بشكل طبيعي تماماً عبر الهاتف»، وهي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال فالتس لمجلة «جالا» الألمانية، التي تصدر الخميس من كل أسبوع: «إنها (ميركل) اتصلت بنفسها وسجلت نفسها ببساطة باسم ميركل، وسألت عما إذا كان هناك مكان خالٍ أم لا».

وأكد مصفف الشعر الألماني البارز أنه يقدّر المستشارة منذ وقت طويل، وقال: «بسببها انضممت للحزب المسيحي الديمقراطي».