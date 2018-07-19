أميركي يحافظ على عرش «ملك تقطيع البطيخ»

المصدر: نيويورك - رويترز

أثبت صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة «غينيس»، أشريتا فورمان، أنه «ملك تقطيع البطيخ»، حيث تفوق على منافسيه وسجّل رقماً قياسياً جديداً لقطع أكبر عدد من ثمرات البطيخ التي وضعت على بطنه. وفي وجود فريق من المساعدين، يناوله ثمرات البطيخ الواحدة تلو الأخرى، نجح فورمان في قطع 26 بطيخة إلى نصفين في دقيقة واحدة، متجاوزاً الحد الأدنى الذي اشترطه منظمو التحدي من موسوعة «غينيس» لتسجيل الرقم القياسي بست ثمرات، حيث اشترطوا عليه قطع 20 ثمرة.

وقال فورمان «سارت الأمور بشكل جيد حقاً، أول ما انتابني شعور بالراحة لأنني لم أقتل نفسي، ثم سعادة عارمة لأنني لم أسجل رقماً قياسياً مهارياً فحسب، كما أنه من بنات أفكاري يمكن لآخرين أن يتحدوه». وسبق أن سجل فورمان رقماً قياسياً لقطع البطيخ أعلى معدة صديق له.

وسجل فورمان أرقاماً قياسية أكثر من أي شخص، ويقول إن اسمه سجل في موسوعة «غينيس» 750 مرة على مدى 35 عاماً، سعى فيها لتسجيل أرقامه القياسية، وإنه لايزال يحمل 225 لقباً.