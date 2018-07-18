إطلاق اسم «مبابي» على ثور أرجنتيني

المصدر: بيونيس أيرس - أ.ف.ب

أطلق اسم «مبابي» على ثور أرجنتيني يزن 920 كيلوغراماً، تكريماً لبطل العالم في كرة القدم، الفرنسي الشاب كيليان مبابي، أول من أمس، في معرض بوينوس أيرس الزراعي.

وبحسب تقليد المجتمع الريفي، تمنح منظمة أرباب العمل الأرجنتينية التي تدافع عن حقوق الزراعيين، كل سنة، اسماً مرموقاً للثور الأول المشارك في أهم منافسة في البلاد. ويصف مربو الثيران في مقاطعة لابامبا، المهاجم مبابي بأنه «ثور ذو طابع جيد وشكل جيد، متوسط الحجم».

وتألق مبابي (19 عاماً) بشكل كبير في مونديال روسيا 2018، الذي أحرزته بلاده، الأحد الماضي، على حساب كرواتيا (4-2) للمرة الثانية في تاريخها.

وقورن بالأسطورة البرازيلي بيليه، نظراً إلى صغر سنّه بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثُمن النهائي. ونال جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة.