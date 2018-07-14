«عدة» منة حسين فهمي تثير جدلاً في مصر

المصدر: القاهرة - نجلاء أبوالنجا

أثار زواج منة فهمي، ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، المفاجئ، جدلاً واسعاً وردود فعل مستهجنة في مصر، حيث أعلن المحامي طارق سعيد، أمس، أن ردود الفعل المستهجنة تولدت بسبب إعلان منة طلاقها من أحمد فهمي من شهر فقط، وهذا يعني أنها لم تكمل أشهر العدة بعد.

لكن مصادر قريبة أكدت أن زواج منة والمحامي طارق سعيد، شرعي ولا مشكلة فيه، لأنها استوفت فعلاً أشهر العدة، وكان الإعلان عن طلاقها من أحمد فهمي بعد أربعة أشهر من وقوعه، لكن تم الإعلان عن الطلاق فقط في رمضان الماضي.

ويذكر أن هناك علاقة صداقة كانت تربط بين منة وطارق منذ سنوات طويلة، وكشف طارق عن ذلك في منشور على صفحته أن منة هي حب عمره منذ 20 عاماً، وقال «لا أحد يهرب من مصيره.. وتزوجت حب حياتي منذ 20 عاماً.. أصبحنا معاً بعد كل هذه السنوات، ويذكر أن هذه هي الزيجة الثالثة لمنة حسين فهمي، بعد طلاقها من الفنانين شريف رمزي، وأحمد فهمي.