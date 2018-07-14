تريو غنائي يجمع المهندس والماجد والشامي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق ثلاثة من نجوم الفن العربي: راشد الماجد وماجد المهندس ووليد الشامي، فيديو كليب أغنية «أنا أنا»، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد الشامي، وإخراج بسام الترك.

واستغرق تصوير الكليب يومين في دبي، وأكد المخرج الترك سعادته وفخره بالعمل، كونه يجمع عمالقة من الفن، يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن في عمل غنائي مصور، ما ينعكس إيجاباً على العمل. وتمنى أن يكون الكليب قد قدم صورة تليق بتوقعات الجمهور، مؤكداً أن العمل سيشكل خطوة مهمة ونقطة تحول في مسيرته المهنية.

وتخطى الكليب رقم الخمسة ملايين مشاهد، خلال أيام من نشره على موقع «يوتيوب».