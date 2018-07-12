الداعية الإسلامي معز مسعود يعلن زواجه بنجمة شهيرة

المصدر: القاهرة- نجلاء أبو النجا

في مفاجأة من العيار الثقيل للوسط الفني والجمهور في مصر أعلن الداعية الاسلامي الشهير معز مسعود خبر زواجه من الفنانة الشابة شيري عادل، وكشف مسعود ان الزواج تم منذ أشهر وبعد انفصاله عن زوجته السابقة بسنت نور الدين المرشدة السياحية الشهيرة أيضا.

وأعلن الخبر في بيان صدر منذ ساعات قليلة رغم أن الزواج تم منذ عدة أشهر، وبالتحديد منذ بداية تصوير مسلسل "السهام المارقة" والذي شاركت في بطولته شيري عادل وانتجه معز مسعود بالمشاركة مع المنتج محمد حفظي.

وأعلن معز في البيان انه بصدد انتاج جزء ثان من المسلسل، وفي سياق الخبر أعلن زواجه من شيري بقوله "وتشارك في بطولة المسلسل الفنانة شيري عادل زوجة الداعية وشريك الانتاج معز مسعود".

ولا زالت أصداء الخبر تنتشر بقوة بين كل الأوساط الفنية والاجتماعية، حيث فوجئ نجوم المسلسل الذي كان سبب زواج شيري ومعز بالخبر حيث تم الزواج في اطار من السرية الشديدة حتي بالنسبة للمشاركين في العمل.

وترددت أنباء أن شيري سترتدي الحجاب بعد إعلان الخبر وستعتزل أداء الادوار الاجتماعية لتقوم بتجسيد أدوار في أعمال دينية فقط.

وكان مسلسل "السهام المارقة" عرض في رمضان وشارك في بطولته عدد من النجوم من مصر والوطن العربي مثل شيري عادل وعائشة بن احمد وشريف سلامة وهاني عادل واخراج المخرج المصري محمود كامل.

وتعد زيجة شيري ومعز هي الزيجة الثالثة له بعد زوجته الأولى وأم اولاده، والتي تزوج بعدها المرشدة السياحية بسنت نور الدين، ووقتها أعلن خبر انفصاله عن أم اولاده وقال ان الطلاق وقع قبل زواجه من بسنت، وبعدها بأشهر أعلن انفصاله عن بسنت بدون إبداء اي أسباب، وفي بيان اليوم أعلن ان زواجه من شيري تم بعد انفصاله من بسنت ولا صحة لما يشاع عن أنه تزوجها اثناء وجود بسنت على عصمته.

وما يشغل الوسط الفني حاليا ومواقع التواصل الاجتماعي هو السبب وراء اخفاء الزواج كل هذه الفترة رغم اعلان معز انفصاله عن بسنت منذ فترة ؟ ولماذ قبلت شيري حدوث الزواج سر.