عائشة آل خليفة أول بحرينية تقود طائرة مقاتلة

المصدر: المنامة - أ.ف.ب

قادت البحرينية، الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، طائرة مقاتلة، لتصبح أول امرأة في مملكة البحرين تُقدِم على ذلك. وقامت الشيخة عائشة بالإقلاع بالطائرة القتالية من طراز «هوك»، من قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب المملكة، في طلعة جوية استمرت ساعة واحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وتحمل الشيخة عائشة رتبة ملازم ثانٍ، وهي «أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني». وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، إن الشيخة عائشة «سجلت إنجازاً في تاريخ سلاح الجو الملكي».