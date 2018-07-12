جمعة الماجد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

استقبل جمعة الماجد وفداً من قطاع دار الكتب التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ضم كلاً من رئيس وحدة المخطوطات، أحمد محمد عبيد الهنداسي، وعبدالله السريحي، وبسام بارود من وحدة المخطوطات، وابتسام أبوقياص من دار الكتب، وحمدة المنصوري والشاعر زهير ظاظا.

وتهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات الثقافیة في مجال المكتبات، والتعرف إلى أقسام المركز، وتطویر التواصل بین دار الكتب ومركز جمعة الماجد.

وخلال اللقاء بحث الوفد مع جمعة الماجد العديد من القضايا الثقافية خصوصاً ما يتعلق بالمخطوطات، حيث شرح الوفد الدور الذي تقوم به دار الكتب التي جمعت حتى الآن 2500 مخطوط أصلي، بالإضافة إلى تركيز الدار على جمع دواوين الشعر حتى وصلت إلى 3600 ديوان.

من جانبه، أوضح جمعة الماجد اهتمام المركز بالكتب والمخطوطات، وأشار إلى المشروع الجديد الذي يعمل المركز عليه وهو جمع كتب المهجر، وهي كتب الأدب التي ألفت في البلاد التي هاجر إليها الأدباء والمفكرون العرب مثل الأميركتين وغيرهما.

وأشاد الوفد بالدور المهم الذي يتصدر له المركز في جمع المخطوطات وحفظها وتسهيل الوصول إليها.