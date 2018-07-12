سيف بن زايد يدشن برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس، بمقر الوزارة برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية، بحضور وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي.

واستمع سموه إلى إيجاز عن برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية ومحاوره، ومداخلاته وارتباطه بالأهداف الاستراتيجية للوزارة وممكنات السعادة والإيجابية وعوامل النجاح الرئيسة، والمبادرات والسياسات والأنشطة التي يتضمنها البرنامج.

وقال مدير إدارة إسعاد المتعاملين رئيس لجنة السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية العقيد ناصر خادم الكعبي، إن تدشين هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجهات حكومتنا الرشيدة في السعادة والإيجابية، بما يحقق محاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بالنسبة للعاملين والمتعاملين والمجتمع، وارتباطه بالأهداف الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية 2017 –2021 بوزارة الداخلية.

وأضاف أنه تم إعداد برنامج متكامل للسعادة والإيجابية بوزارة الداخلية، يُعد بمثابة إطار عام لكل المبادرات والسياسات والأنشطة التي تسهم في تحقيق السعادة والإيجابية للعاملين والمتعاملين والمجتمع.

وذكر أن البرنامج مبني على أدلة ودراسات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بما تحتوي الأدلة من ممكنات للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أنه يشمل عدداً من المبادرات والسياسات والأنشطة وفقاً لبرنامج زمني محدد للتنفيذ، من خلال الوحدات التنظيمية المختصة بوزارة الداخلية، ويشرف على تنفيذ البرنامج لجنة السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية.

حضر التدشين الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، وعدد من الضباط في الوزارة.