بالصور..اعتقال الداعية "المثير للجدل" هارون يحيى

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اعتقلت قوات الأمن التركية الداعية المثير للجدل عدنان أوكتار المعروف أيضا باسم هارون يحيى، في إطار عملية أمنية في 5 ولايات تركية بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه يواجهون تهما.

وقالت مصادر أمنية لوكالة (الأناضول)، إن "من بين التهم الموجهة لهؤلاء الملاحقين، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي،

استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية من أجل الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب.

وُيعد أوكتار من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في تركيا وعلى مستوى العالم العربي، وخاصة في آرائه الدينية، وفتاويه " الغريبة" التي يبثها على قناته الفضائية الخاصة.

يقدم أوكتار نفسه على أنه "مفكر إسلامي عصري مناهض للإلحاد والمادية"، ونشر مئات الكتب والمقالات، وترجمت أعماله إلى أهم لغات العالم،. لكن رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، وصفه بأنه شخص يعاني من مشاكل عقلية، محذراً من مشاهدة قناته.

يتعامل أوكتار مع النساء بشكل "مختلف ويتناقض تماماً مع الشريعة الإسلاميو"، يعتبر النساء مخلوقات مذهلة، واصفاً إياهن بأنهن "أجمل الكائنات على الأرض، أعمال فنية رائعة. إنهن كائنات متألقة يجب احترامهن والإعجاب بهن، والوقوع في غرامهن". ويحلل اوكتار للنساء أن النساء البكيني، لأنه" لايتناقض مع الحشمة في الإسلام".

في عام 2011، أطلق أوكتار قناته "A9" بهدف بث محاضراته الدينية على الهواء مباشرة، وسرعان ما حظيت حلقات برامجه التلفزيونية باهتمام كبير من وسائل الإعلام التركية والدولية بسبب غرابتها الشديدة، خصوصاً تلك التي يظهر فيها "القطط الصغيرة" كما يحب أن يطلق هو على الفتيات الجميلات اللواتي يرتدين ملابس مثيرة ويضعن مساحيق تجميل ويرقصن ويتناقشن مع أوكتار في موضوعات يطرحها على قناته الخاصة.